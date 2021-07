La joueuse de tennis Ashleigh Barty a battu la joueuse de tennis Karolina Pliskova en finale de Wimbledon

07/10/2021

Le à 18h00 CEST

Ashleigh Barty, australienne, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1, a répondu aux attentes en remportant la finale de Wimbledon en 6-3, 6 (4) -7 (7) et 6-3 en une heure et cinquante-huit minutes au joueur de tennis tchèque Karolina Pliskova, numéro 13 de la WTA et tête de série numéro 8. Après ce résultat, Barty est le nouveau champion de Wimbledon.

Pendant le match, la joueuse de tennis australienne a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 62% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a réussi à remporter 62% des points de service. Quant à la Tchèque, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé un premier service à 70%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 57% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) Au total, 237 joueurs de tennis participent et 128 au total accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et des joueurs invités. De plus, il se déroule du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.