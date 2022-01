La joueuse de tennis Ashleigh Barty parvient à se qualifier pour la finale aux dépens d’Iga Swiatek

01/08/2022

Le à 12h00 CET

joueur de tennis australien Ashleigh Barty, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en battant en une heure et vingt-huit minutes par 6-2 et 6-4 à Iga Swiatek, joueuse de tennis polonaise, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 5, en demi-finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Avec ce résultat, nous verrons le vainqueur du match en finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

De plus, la joueuse australienne a eu une efficacité de 68% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 73% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 62%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 57% des points de service.

Le joueur australien affrontera le Kazakh en finale Elena Rybakina, numéro 14 et tête de série numéro 7, demain dimanche à partir de 6h30, heure espagnole.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci un total de 48 joueurs de tennis s’affrontent, dont 30 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents de la tournoi et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu du 2 au 9 janvier à Adélaïde.