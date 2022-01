La joueuse de tennis Ashleigh Barty s’assure une place en demi-finale aux dépens de Sofia Kenin

01/07/2022

joueur de tennis australien Ashleigh Barty, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-3 et 6-4 en une heure et douze minutes pour Sofia kenin, joueuse de tennis américaine, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 6, en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Après ce résultat, l’Australienne prend la place pour les demi-finales du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Les données du match montrent que Barty a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, a atteint 69% au premier service, a commis une double faute et a pris 83% des points de service. Par rapport à.

Lors des demi-finales, Barty affrontera le vainqueur du match entre le joueur biélorusse Victoria Azarenka et le joueur de tennis polonais Iga Swiatek.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) 48 joueurs participent et la phase finale est composée d’un total de 30 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée du 2 au 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.