La joueuse de tennis Barbora Krejcikova passe au prochain tour de l’US Open après avoir remporté les seizièmes de finale

Le 09/04/2021 à 01:00 CEST

le tchèque Barbora Krejcikova, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-4 et 6-2 en une heure et treize minutes pour Kamilla Rakhimova, joueuse de tennis russe, numéro 134 de la WTA, en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale de l’US Open.

Le joueur russe n’a pas réussi à briser le service, tandis que Krejcikova l’a fait 3 fois. De plus, la joueuse tchèque a eu une efficacité de 50% dans le premier service, a commis 7 doubles fautes et a obtenu 70% des points de service, tandis que sa rivale a eu un premier service de 66% et aucune double faute, réussissant à remporter les 60% de points de services.

Lors des huitièmes de finale, Krejcikova affrontera le joueur de tennis espagnol Garbine Muguruza Blanc, numéro 10 et tête de série numéro 9.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 234 joueurs apparaissent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont surmonté les phases précédentes du championnat et des joueurs invités.