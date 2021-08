La joueuse de tennis Barbora Krejcikova remporte la place de la 30e de finale aux dépens d’Astra Sharma

31/08/2021

Le à 05:45 CEST

Barbora Krejcikova, tchèque, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-0 et 6-4 en une heure et dix-neuf minutes au joueur australien Astra sharma, numéro 114 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse tchèque a réussi à casser le service 4 fois à son adversaire, a réalisé 64% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 81% des points de service. Quant à Sharma, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire et sa donnée d’efficacité est de 55%, une double faute et 47% de points obtenus au service.

Le joueur tchèque affrontera en trentième de finale le vainqueur du match entre le joueur américain Emma Navarro et l’américain Christina Mchale.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et les invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.