La joueuse de tennis Barbora Krejcikova se qualifie pour la 30e de finale de Wimbledon

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 03h45 CEST

Le joueur tchèque Barbora Krejcikova, numéro 17 de la WTA et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant au soixante-quatrième de la fin de Wimbledon par 6-3 et 6-2 en une heure et quatorze minutes au joueur danois Clara Tausson, numéro 93 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers de la compétition.

Tauson n’a à aucun moment réussi à casser le service de son adversaire, tandis que Krejcikova, de son côté, l’a fait 3 fois. De plus, au premier service, la Tchèque a eu une efficacité de 56%, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 63% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 53% des points au service.

Lors de la 30e de finale, Krejcikova jouera contre l’Allemande Andrea Petkovic, numéro 130.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) un total de 238 joueurs de tennis y participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du championnat et les invités. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.