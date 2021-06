La joueuse de tennis Barbora Krejcikova se qualifie pour les quarts de finale de Roland-Garros

in

06/07/2021

Le à 13h00 CEST

Barbora Krejcikova, tchèque, numéro 33 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-0 en une heure et neuf minutes au joueur américain Sloane Stephens, numéro 59 de la WTA, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale de Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que Krejcikova a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu un premier service de 64%, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 72% des points de service. Quant à la joueuse de tennis américaine, elle n’a pu à aucun moment casser le service de sa rivale, elle a réalisé un premier service à 80%, elle n’a pas commis de double faute et elle a réussi à remporter 45% des points de service.

Lors des quarts de finale, le joueur tchèque affrontera le vainqueur du match entre le joueur tunisien Ons Jabeur et l’américain Cori gauff.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) Au total, 238 joueurs de tennis participent, dont 128 vont à la finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur.