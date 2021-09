La joueuse de tennis Bianca Vanessa Andreescu se qualifie pour les huitièmes de finale de l’US Open

in

09/04/2021

Le à 18:45 CEST

Le joueur de tennis canadien Bianca Vanessa Andreescu, numéro 7 de la WTA et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de l’US Open en une heure et douze minutes par 6-1 et 6-2 Belge Greetje Minnen, numéro 104 de la WTA. Avec ce résultat, le joueur canadien parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Andreescu a réussi à briser le service de son rival 4 fois, a eu une efficacité de 78% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 76% des points de service. Quant à Minnen, il n’a jamais réussi à casser le service et sa donnée d’efficacité est de 71%, une double faute et 47% de points obtenus au service.

Le prochain duel correspond aux huitièmes de finale du championnat et dans celui-ci le joueur de tennis canadien et le vainqueur du match entre le Tchèque s’affronteront Petra Kvitova et le joueur grec Maria sakkari.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 234 joueurs participent à cette compétition. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du tournoi et les joueurs invités.