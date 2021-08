La joueuse de tennis Carla Suárez Navarro est éliminée en soixante-quatrième de finale de l’US Open

in

30/08/2021

Le à 21h45 CEST

L’Espagnol Carla Suárez Navarro, numéro 335 de la WTA, a été éliminée en soixante-quatrième de finale de l’US Open après avoir perdu par 6-2 et 6-4 en une heure et treize minutes contre Danielle Collins, américaine, numéro 29 de la WTA et tête de série numéro 26. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire de la joueuse lors de la 30e de finale du tournoi.

Pendant le match, Collins a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a réalisé 47% sur le premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 84% ​​des points de service. Quant à la joueuse espagnole, elle n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, a réalisé un premier service de 68%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 56% des points de service.

Au cours de la trente-deuxième finale, le joueur de tennis américain affrontera le vainqueur du match dans lequel les Britanniques affronteront Heather Watson et le joueur slovène Kaja juvan.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court en dur en plein air. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités.