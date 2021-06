La joueuse de tennis Carla Suárez Navarro fait ses adieux à Wimbledon

in

29/06/2021 à 17h15 CEST

Le joueur espagnol Carla Suárez Navarro, numéro 138 de la WTA, perdu 6-1, 6 (1) -7 (7) et 6-1 au soixante-quatrième tour de Wimbledon contre Ashleigh Barty, australienne, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que Barty a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 68% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 71% des points de service. Quant à l’Espagnole, elle a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, son efficacité était de 64%, elle n’a fait aucune double faute et elle a obtenu 56% des points de service.

Le prochain duel correspond à la trentième finale du championnat et Barty et le vainqueur du match entre la joueuse de tennis russe affronteront Anna Blinkova et le hongrois Timea Babos.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et les joueurs invités.