La joueuse de tennis Carole Monnet a battu la joueuse de tennis Isabella Shinikova lors du tour de qualification à Roland-Garros

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 02:00 CEST

Le joueur français Carole Monnet, numéro 381 de la WTA, remporté par 6-3 et 6-3 en une heure et sept minutes pour Isabella Shinikova, Joueuse de tennis bulgare, numéro 217 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Les données du match montrent que la joueuse française a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, a eu une efficacité de 63% dans le premier service, a commis 7 doubles fautes et a réussi à gagner 47% des points de service. Quant à la joueuse de tennis bulgare, elle a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 56% d’efficacité, commis 7 doubles fautes et remporté 35% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec les classements les plus bas doivent obtenir le score le plus élevé possible pour se qualifier et participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, en particulier, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il est célébré du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.