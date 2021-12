La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai nie avoir été agressée sexuellement

20/12/2021

20/12/2021

.

Le joueur de tennis chinois Peng shuai a déclaré qu' »il n’a jamais accusé personne d’abus sexuel » et que sa publication sur le réseau social Weibo le 2 novembre était une « affaire privée » sur laquelle les gens ont des « malentendus »selon une vidéo publiée hier soir par le média singapourien Lianhe Zaobao.

Le joueur de tennis était à Shanghai pour participer à un événement ainsi que d’autres stars chinoises du sport comme l’ancien basketteur Yao Ming.

Dans sa déclaration de novembre sur Weibo, un réseau similaire à Twitter, Peng a révélé qu’il avait eu une histoire d’amour intermittente avec l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli pendant des années, qu’il accusait de l’avoir agressée sexuellement à une occasion.

Le débat sur la relation de Peng et Zhang a été rapidement censuré sur les réseaux sociaux chinois et le message original (qui disait « Cet après-midi-là, je n’ai pas consenti et j’ai pleuré tout le temps ») volatilisé.

Dans la vidéo, Peng est perplexe lorsque le journaliste lui demande si elle a été dans sa maison de Pékin « librement » et sans surveillance et déclare : « Pourquoi quelqu’un devrait-il me surveiller ? Je suis resté à la maison en général. »

L’athlète a également confirmé la paternité d’une lettre de sa part adressée au président de la Women’s Tennis Association (WTA), Steve Simon, et qui a été reprise par la télévision d’État CGTN à la mi-novembre : « J’ai écrit la version chinoise et, comme mon niveau d’anglais n’est pas très bon, la CGTN a publié une version traduite avec le même sens que l’original », a-t-il expliqué.

Dans cette lettre, Peng affirmait « être bien et se reposer » et nié être porté disparu et allégations d’abus sexuels, ce qui a accru l’inquiétude envers le joueur chinois, dont des images et des vidéos ont été diffusées, encore une fois par le biais de médias et de journalistes proches du gouvernement, dans les jours qui ont suivi.

De plus, Peng a eu un appel vidéo avec Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), au cours duquel a signalé qu’il allait bien et qu’il était à Pékin, insistant une fois de plus pour que leur vie privée soit respectée.

Cependant, la WTA a décidé le 1er décembre suspendre les tournois organisés en Chine en raison de la censure et les incertitudes qui ont entouré l’affaire.