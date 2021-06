La joueuse de tennis Claire Liu a battu la joueuse de tennis Astra Sharma lors du tour de qualification à Wimbledon

in

Le joueur de tennis américain Claire Liu, numéro 120 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-neuf minutes par 4-6, 6-2 et 6-1 à Astra sharma, joueuse de tennis australienne, numéro 127 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

Pendant le match, l’Américaine a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint une efficacité de 64% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 69% des points de service. Quant à Sharma, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a été efficace à 73%, n’a pas commis de double faute et a réussi à remporter 50% de ses points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Plus précisément, dans cette phase de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis sont confrontés. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.