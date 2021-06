La joueuse de tennis Claire Liu se rend au prochain tour de Wimbledon après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

in

29/06/2021 à 14h45 CEST

Claire Liu, américaine, numéro 120 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 2-6, 6-3 et 9-7 à Misaki doi, joueuse de tennis japonaise, numéro 83 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de Wimbledon. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

La joueuse japonaise a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que Liu l’a également fait 4 fois. De plus, la joueuse américaine a eu une efficacité de 65% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 60% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 53%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 58% des points de service.

Lors de la 30e finale, Liu affrontera le joueur kazakh Elena Rybakina, numéro 20 et tête de série numéro 18, demain mercredi à partir de 12h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) 238 joueurs affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 11 juillet sur l’herbe extérieure.