La joueuse de tennis Cori Gauff parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros

01/06/2021

Le 02/06/2021 à 05:15 CEST

Le joueur américain Cori gauff, numéro 25 de la WTA et tête de série numéro 24, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de roland-Garros en deux heures et dix minutes par 7 (13) -6 (11) et 6-4 au joueur de tennis serbe Aleksandra Krunic, numéro 213 de la WTA. Après ce résultat, l’Américain obtient la place pour la 30e finale de Roland-Garros.

Les données du match montrent que la joueuse de tennis américaine a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, au premier service, elle a été efficace à 71%, a commis 8 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service. Quant à la joueuse serbe, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a réalisé un premier service de 45%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 58% des points de service.

En 30e de finale, Gauff affrontera la Chine Qiang Wang, numéro 39.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) 238 joueurs affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, dont ceux directement classés, les vainqueurs des phases pré-championnat et ceux qui sont invités. De même, elle est célébrée du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.