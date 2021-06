La joueuse de tennis Cori Gauff parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Jennifer Brady

06/05/2021

Le joueur de tennis américain Cori gauff, numéro 25 de la WTA et tête de série numéro 24, a fini par gagner 6-1 lors des 16es de finale à Roland-Garros comme son adversaire, Jennifer Brady, joueuse de tennis américaine, numéro 14 de la WTA et tête de série numéro 13, a dû abandonner. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Brady n’a jamais réussi à briser le service, tandis que Gauff, quant à lui, l’a fait deux fois. De même, Gauff a réalisé 63% sur le premier service, une double faute et a pris 84% ​​des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 56% d’efficacité, une double faute et a remporté 44% des points au service.

Lors des huitièmes de finale, Gauff affrontera le joueur de tennis tunisien Ons Jabeur, numéro 26 et tête de série numéro 25.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à s’imposer lors de la phase qualificative précédente et ceux qui sont invités.