La joueuse de tennis Cori Gauff remporte la place des quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Ons Jabeur

06/07/2021

Le à 18h00 CEST

Le joueur américain Cori gauff, numéro 25 de la WTA et tête de série numéro 24, remportée en cinquante-quatre minutes par 6-3 et 6-1 à Ons Jabeur, joueuse de tennis tunisienne, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 25, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale de Roland-Garros.

La Tunisienne n’a à aucun moment pu casser le service de son adversaire, alors que la joueuse américaine l’a fait à 4 reprises. De même, au premier service, Gauff a eu une efficacité de 66%, aucune double faute et a réalisé 78% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 53% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 54% des points au service.

Lors des quarts de finale, l’Américain affrontera le joueur tchèque Barbora Krejcikova, numéro 33, demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et ceux qui sont invités.