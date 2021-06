La joueuse de tennis Cori Gauff se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

in

Le 30/06/2021 à 00h15 CEST

Cori gauff, américaine, numéro 23 de la WTA et tête de série numéro 20, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure trente-neuf 7-5 et 6-4 au joueur de tennis britannique Francesca Jones, numéro 211 de la WTA, dans le soixante-quatrième de la finale de Wimbledon. Après ce résultat, le joueur américain parvient à se qualifier pour la 30e finale de Wimbledon.

Jones n’a pas réussi à briser le service, tandis que Gauff, pour sa part, l’a fait deux fois. De plus, l’Américaine avait une efficacité de 64% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 75% des points de service, tandis que sa rivale a atteint 57% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 62% des points au service .

Après ce match aura lieu la trente-deuxième finale au cours de laquelle se rencontreront le joueur de tennis américain et le vainqueur du match entre le Russe. Elena Vesnina et le joueur italien Martina Trevisan.

Le tournoi se déroule à Londres du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs participent au tournoi, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.