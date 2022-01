La joueuse de tennis Daniela Seguel triomphe au tour de qualification

01/10/2022

Act à 12h45 CET

le chilien Daniela seguel, numéro 206 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie par 4-6, 6-4 et 6-3 en deux heures et vingt-quatre minutes pour Tereza Mrdeza, joueuse de tennis croate, numéro 222 de la WTA. Après ce résultat, on verra le joueur au prochain tour de l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des concurrents. Dans cette étape spécifique, 128 joueurs sont confrontés. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.