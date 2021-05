La joueuse de tennis Danielle Collins passe à la phase suivante de Roland-Garros après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

30/05/2021

Le à 18:31 CEST

Danielle Collins, américaine, numéro 50 de la WTA, remportée en deux heures et dix-huit minutes par 6-2, 4-6 et 6-4 au joueur chinois Xiyu Wang, numéro 145 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Pendant le match, l’Américaine a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 48% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service. Quant à Wang, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion et ses données d’efficacité sont de 69%, 5 doubles fautes et 61% de points obtenus au service.

Après ce duel, mardi prochain à partir de 11h00 heure espagnole aura lieu la trente-deuxième finale où seront vus les visages Collins et le joueur ukrainien. Anhelina Kalinina, numéro 139.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) un total de 238 joueurs participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et ceux qui sont invités. De même, elle est célébrée du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.