La joueuse de tennis Danka Kovinic parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de la joueuse de tennis Clara Burel

30/05/2021

Le à 14:01 CEST

joueur de tennis monténégrin Danka Kovinic, numéro 62 de la WTA, remportée en deux heures et douze minutes par 6-3 et 7 (10) -6 (8) à Clara Burel, joueuse de tennis française, numéro 146 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Les statistiques sur le match montrent que Kovinic a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 62% dans le premier service, a commis 7 doubles fautes et a réussi à gagner 50% des points de service. Quant à Burel, il a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, son efficacité était de 61%, il a commis 5 doubles fautes et a obtenu 47% des points de service.

Lors de la finale 30, nous aurons la confrontation entre le joueur de tennis monténégrin et le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, numéro 35.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent au championnat. Sur l’ensemble des candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et les invités.