La joueuse de tennis Darya Kasatkina parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens de la joueuse de tennis Patricia María Tig

30/06/2021

Le à 20h30 CEST

Le joueur russe Darya kasatkina, numéro 35 de la WTA et tête de série numéro 31, a rempli les prédictions en s’imposant au soixante-quatrième de la fin de Wimbledon en une heure et quarante-trois minutes par 6-0, 3-6 et 6-3 au joueur roumain Patricia Maria Tig, numéro 63 de la WTA. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que Kasatkina a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 67% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 64% des points de service. Quant à la Roumaine, elle a réussi à casser le service à une occasion, a réussi un premier service de 58%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à gagner 58% de ses points de service.

Le prochain match correspond aux trente-deuxièmes de finale du championnat et Kasatkina et le vainqueur du match entre le joueur canadien affronteront Leylah Annie Fernandez et le letton Jelena Ostapenko.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) un total de 237 joueurs participent, dont 128 vont à la finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.