La joueuse de tennis Darya Kasatkina remporte la soixante-quatrième de finale de l’US Open

31/08/2021

Le à 04:15 CEST

Darya kasatkina, Russe, numéro 27 de la WTA et tête de série numéro 25, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et six minutes pour 6-2 et 6-1 à Tsvetana Pironkova, joueuse de tennis bulgare, numéro 107 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Les statistiques montrent que Kasatkina a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service. Quant à Pironkova, elle a réussi à briser le service de son adversaire une fois, a eu un premier service de 68%, a commis une double faute et a réussi à gagner 41% de ses points de service.

Kasatkina s’affrontera en 30e de finale du tournoi avec la joueuse de tennis tchèque Marketa Vondrousova, numéro 38, demain mercredi à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs participent, dont 128 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le tournoi et ceux invités. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.