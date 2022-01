La joueuse de tennis Despina Papamichail bat la joueuse de tennis Francesca Jones au tour de qualification

01/02/2022

Despina Papamichail, grecque, numéro 182 de la WTA, remportée en une heure et quarante-deux minutes par 3-6, 6-2 et 6-1 à Francesca Jones, joueuse de tennis britannique, numéro 151 de la WTA, lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Dans cette phase spécifique, 48 joueurs participent. La phase finale est composée de 24 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et les invités. De même, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.