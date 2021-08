La joueuse de tennis Despina Papamichail parvient à s’imposer lors du tour préliminaire de qualification aux dépens de la joueuse de tennis Renata Zarazua

in

25/08/2021 à 02h45 CEST

Despina Papamichail, Grecque, numéro 229 de la WTA, surpris en s’imposant par 7-5 et 7 (7) -6 (3) en une heure et cinquante-cinq minutes pour Renata Zarazua, joueuse de tennis mexicaine, numéro 120 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec cette victoire, Papamichail parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

La joueuse de tennis mexicaine a réussi à casser le service 7 fois à son adversaire, tandis que la Grecque, pour sa part, l’a réussi 8 fois. De plus, la joueuse grecque a atteint une efficacité de 61% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 47% des points de service, tandis que sa rivale a réalisé un premier service de 72% et 2 doubles fautes, remportant 43% du service. points.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.