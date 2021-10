La joueuse de tennis Ekaterina Alexandrova, qualifiée pour la finale du tournoi WTA 500 à Moscou

23/10/2021

Le à 14h45 CEST

Le joueur russe Ekaterina Alexandrova, numéro 37 de la WTA, s’est imposée lors des demi-finales du tournoi WTA 500 de Moscou par un marqueur de 4-1 dans un match où son adversaire, la joueuse de tennis grecque Maria sakkari, n° 7 de la WTA et tête de série n° 3, a dû abandonner. Avec ce résultat, Alexandrova obtient sa place en finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Sakkari n’a pas réussi à briser le service, tandis que le Russe l’a fait une fois. De plus, la joueuse russe a eu une efficacité de 50% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 86% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 50%, a commis une double faute et a réussi à remporter les 50% de points de services.

Nous rencontrerons le vainqueur du tournoi lors de la finale qui aura lieu demain dimanche à partir de 9h00 heure espagnole entre le joueur russe et le joueur de tennis estonien Anett Kontaveit, numéro 20 et tête de série numéro 9.

La célébration du tournoi Moscou (WTA Moscou) se déroule du 16 au 24 octobre sur terrain dur sous abri. Au total, 45 joueurs participent à cette compétition et un total de 28 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours avant la finale du tournoi et les invités.