La joueuse de tennis Ekaterine Gorgodze parvient à s’imposer lors du tour de qualification contre Eva Shaw

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 08:15 CEST

Le joueur de tennis géorgien Ekaterine Gorgodze, numéro 209 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-2 en quarante-huit minutes pour Eva Shaw, joueur de tennis britannique lors du tour de qualification à Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Wimbledon.

Pendant le match, Gorgodze a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 79% au premier service, a commis une double faute et a pris 64% des points de service. Quant à la joueuse de tennis britannique, elle a réussi à casser le service à une occasion, a atteint 64% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 43% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour participer au tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, 128 joueurs participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.