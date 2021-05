La joueuse de tennis Elena Rybakina arrache la place d’Elsa Jacquemot lors de la trente-deuxième finale

30/05/2021 à 15 h 00 CEST

Le joueur de tennis kazakh Elena Rybakina, numéro 22 de la WTA et tête de série 21, a rempli les prévisions en remportant la finale de Roland-Garros en une heure et seize minutes par 6-4 et 6-1 français Elsa Jacquemot, numéro 492 de la WTA. Après ce résultat, le joueur kazakh remporte la place pour la 30e finale de Roland-Garros.

Jacquemot a réussi à briser le service de son rival à deux reprises, tandis que Rybakina l’a fait 5 fois. De même, la joueuse kazakhe a atteint une efficacité de 52% dans le premier service, commis 3 doubles fautes et pris 63% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 57%, a commis 6 doubles fautes et remporté 45% des points de service.

Lors de la trente-deuxième finale, nous aurons la confrontation de Rybakina et du vainqueur du match entre le joueur japonais Nao Hibino et la serbie Nina Stojanovic.

Ce tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Un total de 238 joueurs participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui sont directement classés, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et les joueurs invités.