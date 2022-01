La joueuse de tennis Elena Rybakina, qualifiée pour les demi-finales du tournoi Adelaide WTA 500

01/07/2022 à 04:00 CET

Elena Rybakina, Kazakh, n°14 de la WTA et tête de série n°7, a rempli toutes les chances en gagnant par 3-6, 6-3 et 6-2 en deux heures et huit minutes pour Shelby Roger, joueuse de tennis américaine, numéro 40 de la WTA, en quarts de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, nous verrons le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 à Adélaïde, les demi-finales.

Pendant le match, la joueuse de tennis kazakhe a réussi à casser le service de sa rivale 3 fois, a réalisé 54% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 70% des points de service. Quant à l’Américaine, elle a réussi à casser le service à une occasion, son efficacité était de 63%, elle a commis 3 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service.

Lors des demi-finales, le joueur de tennis kazakh affrontera le vainqueur du match entre le joueur japonais Misaki doi et le joueur slovène Kaja juvan.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur. Au total, 48 joueurs de tennis participent au tournoi. Parmi tous les candidats, 30 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et ceux qui sont invités.