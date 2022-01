La joueuse de tennis Elena Rybakina, qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/03/2022

Le à 10h30 CET

Le joueur kazakh Elena Rybakina, numéro 14 de la WTA et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et quatre minutes par 6-4, 1-6 et 6-1 au joueur de tennis australien Ponceuses tempête, numéro 132 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Avec ce résultat, nous pouvons continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les huitièmes de finale.

Sanders a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que le Kazakh l’a réussi 5 fois. De plus, la joueuse kazakhe a eu une efficacité de 53% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 56% des points de service, tandis que sa rivale a eu 60% de premier service et 2 doubles fautes, réussissant à gagner 54% des points de service.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) 48 joueurs s’affrontent, dont 24 accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.