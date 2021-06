La joueuse de tennis Elena Rybakina se qualifie pour les seizièmes de finale à Roland-Garros

06/02/2021

Le 03/06/2021 à 05:00 CEST

Elena Rybakina, le Kazakh, numéro 22 de la WTA et tête de série numéro 21, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Roland-Garros par 6-3 et 6-1 en une heure et neuf minutes pour Nao Hibino, joueuse de tennis japonaise, numéro 82 de la WTA. Après ce résultat, Rybakina parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Hibino n’a pu à aucun moment casser le service de sa rivale, alors que la joueuse de tennis kazakhe, de son côté, l’a fait à 4 reprises. De plus, au premier service, la joueuse kazakhe a été efficace à 66%, n’a commis aucune double faute et a obtenu 80% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 54% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner. les points de service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur kazakh affrontera le russe Elena Vesnina, vendredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. fém. Il se déroule sur terre battue extérieure et un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée du 24 mai au 12 juin à リ.