La joueuse de tennis Elena Rybakina se rend en finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/08/2022

04:45 CET

Elena Rybakina, le Kazakh, numéro 14 de la WTA et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde en une heure et vingt-cinq minutes pour 6-4 et 6-3 à Misaki doi, joueuse de tennis japonaise, numéro 105 de la WTA. Avec ce résultat, le joueur obtient la place pour la finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Les données du match reflètent que Rybakina a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 73% des points de service. Quant à la joueuse de tennis japonaise, elle a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, son efficacité était de 59%, elle a commis 3 doubles fautes et a obtenu 54% des points de service.

En finale, le joueur de tennis kazakh affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis australien Ashleigh Barty et le polonais Iga Swiatek.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 48 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 30 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et les joueurs invités.