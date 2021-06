La joueuse de tennis Elena Vesnina, qualifiée pour les seizièmes de finale de l’Open de France Indiv. fém.

03/06/2021 à 00h15 CEST

Le joueur russe Elena Vesnina il a remporté la trentième finale du tournoi Roland-Garros Indiv. fém. car sa rivale, la joueuse de tennis tchèque Petra Kvitova, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 11, n’ont pas pu apparaître. Avec ce résultat, le joueur obtient la place pour les seizièmes de finale du tournoi Roland-Garros Indiv. fém.

Lors des huitièmes de finale qui auront lieu demain, vendredi à partir de 11h00 heure espagnole, nous aurons la confrontation entre Vesnina et le joueur kazakh Elena Rybakina, numéro 22 et tête de série numéro 21.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. fém. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs de tennis participent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et le joueurs invités.