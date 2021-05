La joueuse de tennis Elise Mertens parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de Storm Sanders

31/05/2021 à 16h30 CEST

Elise Mertens, belge, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-1 en une heure et vingt-sept minutes pour Ponceuses tempête, joueuse de tennis australienne, numéro 161 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Mertens a réussi à casser le service 6 fois à son adversaire, obtenu 53% du premier service, commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 64% des points de service. Quant à l’Australienne, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, obtenu 58% d’efficacité, commis 7 doubles fautes et réussi à remporter 43% des points de service.

Le joueur belge disputera la 30e finale contre le Kazakh Zarina Diyas, numéro 93.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Fem.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.