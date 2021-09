La joueuse de tennis Elise Mertens, qualifiée pour les seizièmes de finale de l’US Open

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 02:30 CEST

Le joueur belge Élise Mertens, numéro 16 de la WTA et tête de série numéro 15, a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open par 6-2 et 6-2 au joueur de tennis grec Valentini Grammatikopoulou, numéro 234 de la WTA. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en seizièmes de finale de l’US Open.

Grammatikopoulou a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que la joueuse belge, de son côté, l’a réussi 7 fois. De même, Mertens a réalisé un premier service de 59 % et a commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 55 % des points de service, alors que les données de son adversaire sont de 71 % d’efficacité, une double faute et 31 % de points obtenus au service.

Le Belge affrontera le joueur de tennis tunisien en huitièmes de finale du championnat Ons Jabeur, numéro 21 et tête de série numéro 20, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un terrain en dur en plein air et un total de 234 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 24 août au 11 septembre à New York.