La joueuse de tennis Elise Mertens sera en huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

le belge Élise Mertens, numéro 16 de la WTA et tête de série numéro 15, remportée en seizièmes de finale de l’US Open en une heure et vingt-neuf minutes par 6-3 et 7-5 au joueur tunisien Ons Jabeur, numéro 21 de la WTA et tête de série numéro 20. Après ce résultat, nous pourrons continuer à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Mertens a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a réalisé une efficacité de 58% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 60% des points sur le service. Quant à la Tunisienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et sa donnée d’efficacité est de 60%, 4 doubles fautes et 50% de points obtenus au service.

En huitièmes de finale, le joueur belge affrontera le vainqueur du match dans lequel l’Américain affrontera Danielle Collins et le joueur de tennis biélorusse Aryna Sabalenka.

Ce championnat se déroule en New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 234 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.