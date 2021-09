La joueuse de tennis Emma Raducanu, qualifiée pour la finale de l’US Open

in

09/10/2021

Le à 06:15 CEST

Emma raducanu, britannique, numéro 150 de la WTA, s’est imposée en demi-finale de l’US Open en une heure et vingt-neuf minutes par 6-1 et 6-4 à Maria sakkari, joueuse de tennis grecque, numéro 18 de la WTA et tête de série numéro 17. Après ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour la finale de l’US Open.

La joueuse de tennis grecque n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, alors que Raducanu, de son côté, l’a réussi à 3 reprises. De même, la joueuse britannique a eu une efficacité de 71% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réalisé 71% des points de service, tandis que son adversaire a eu 52% de premier service et 5 doubles fautes, réussissant à remporter les 53% de service points.

Lors de la finale, Raducanu affrontera le joueur de tennis canadien Leylah Annie Fernandez, numéro 73.

Le tournoi se déroule à New York du 24 août au 11 septembre sur court extérieur en dur. Au total, 234 joueurs participent au championnat. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités.