La joueuse de tennis Emma Raducanu sera en huitièmes de finale à Wimbledon

Le 07/02/2021 à 07h30 CEST

Le joueur britannique Emma raducanu, numéro 338 de la WTA, remportée lors de la 30e finale de Wimbledon par 6-2 et 6-4 en une heure et seize minutes pour Marketa Vondrousova, joueuse de tennis tchèque, numéro 42 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Vondrousova a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que Raducanu, de son côté, l’a réussi à 4 reprises. De même, la joueuse de tennis britannique a eu une efficacité de 84% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 65% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 84% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter les 55% des points de service.

Les Britanniques seront mesurés en seizièmes de finale de la compétition avec le joueur roumain Sorana Cirstea, numéro 45.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) affrontent un total de 237 joueurs de tennis, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.