La joueuse de tennis Georgina García Pérez est éliminée au tour de qualification de Wimbledon

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 07:01 CEST

Le joueur ukrainien Anhélina Kalinina, numéro 125 de la WTA, a remporté la manche qualificative de Wimbledon en une heure par 6-1 et 6-1 à Georgina Garcia Pérez, joueuse de tennis espagnole, numéro 180 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

García Pérez n’a à aucun moment pu casser le service de son rival, alors que la joueuse de tennis ukrainienne, de son côté, l’a fait à 5 reprises. De plus, l’Ukrainienne a atteint une efficacité de 57% au premier service, a commis une double faute et a pris 80% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 71% et 4 doubles fautes, réussissant à remporter 45% du service. points.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition en particulier, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.