La joueuse de tennis Greetje Minnen bat Kurumi Nara au tour de qualification

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 01:15 CEST

Le joueur de tennis belge Greetje Minnen, numéro 119 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant lors du tour de qualification à Wimbledon en deux heures et vingt et une minutes 6-3, 6 (6) -7 (8) et 6-1 à Kurumi nara, joueuse de tennis japonaise, numéro 171 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse belge a réussi à casser le service de son adversaire 10 fois, au premier service elle a été efficace à 53%, a commis 9 doubles fautes et a obtenu 53% des points de service. Quant à la joueuse japonaise, elle a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé un premier service de 67%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 47% des points de service.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Dans cette étape spécifique, un total de 128 joueurs de tennis font face. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.