La joueuse de tennis Greetje Minnen parvient à gagner lors du tour de qualification aux dépens d’Ellen Perez

27/05/2021

Greetje Minnen, Belge, numéro 125 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant par 7-5 et 6-4 en une heure et vingt-deux minutes pour Ellen Perez, Joueur de tennis australien, numéro 239 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer à Roland-Garros.

Les statistiques du match montrent que la joueuse belge a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 70% dans le premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 61% des points de service. Quant à la joueuse de tennis australienne, elle a réussi à briser le service de sa rivale 3 fois, a obtenu une efficacité de 63%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 54% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs de tennis avec le classement le plus bas se font face pour obtenir le score maximum possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Plus précisément, dans cette phase de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.