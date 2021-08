La joueuse de tennis Harriet Dart a battu la joueuse de tennis Viktoriya Tomova lors du tour de qualification de l’US Open

28/08/2021

Le à 08:45 CEST

Harriet Dart, la Britannique, numéro 151 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant le tour de qualification de l’US Open en 6 (1) -7 (7), 6-1 et 6-3 en six heures et six minutes au joueur de tennis bulgare Viktoriya Tomova, numéro 117 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

La Bulgare a réussi à casser le service de sa rivale 3 fois, tandis que la joueuse britannique l’a réussi 7 fois. De plus, la joueuse britannique a réalisé un premier service de 52% et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 59% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 70%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 51% des points à servir.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Au total, 237 joueurs participent à cette étape spécifique. La phase finale est composée d’un total de 109 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.