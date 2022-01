La joueuse de tennis Iga Swiatek obtient une place en quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Leylah Annie Fernandez

01/06/2022

Le polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde pour 6-1 et 6-2 en une heure et dix-neuf minutes pour Leylah Annie Fernandez, joueuse de tennis canadienne, numéro 24 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Pendant le match, la joueuse de tennis polonaise a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises. Quant à lui, il atteint 63% d’efficacité, fait 5 doubles fautes et remporte 46% de ses points de service.

Après ce duel, auront lieu les quarts de finale où le joueur polonais et le vainqueur du match entre le joueur biélorusse s’affronteront. Victoria Azarenka et l’australien Priscilla Hon.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 48 joueurs s’affrontent. De tous les candidats, 30 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également du 2 au 9 janvier à Adélaïde.