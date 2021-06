La joueuse de tennis Iga Swiatek, qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros

06/07/2021

Le à 23h30 CEST

Le joueur de tennis polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Roland-Garros 6-3 et 6-4 en une heure et trente-trois minutes à l’Ukrainien Marta Kostyuk, numéro 81 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que la joueuse polonaise a réussi à briser le service de sa rivale 4 fois, a atteint 56% au premier service, a commis une double faute et a pris 62% des points de service. Quant à la joueuse de tennis ukrainienne, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, obtenu 61% d’efficacité, commis 4 doubles fautes et réussi à remporter 51% des points de service.

Le Polonais jouera les quarts de finale du tournoi contre le joueur grec Maria sakkari, numéro 18 et tête de série numéro 17, mercredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) 238 joueurs participent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.