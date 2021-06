La joueuse de tennis Iga Swiatek se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

28/06/2021

Le joueur de tennis polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 7, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-4 et 6-4 en une heure et seize minutes pour Su Wei Hsieh, joueuse de tennis, numéro 69 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Hsieh a réussi à casser le service de sa rivale à une occasion, tandis que la Polonaise, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De même, Swiatek a atteint 64% sur le premier service, a commis une double faute et a marqué 72% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 64% d’efficacité, a commis 6 doubles fautes et a remporté 58% des points de service.

En 30e de finale, le Polonais affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur tchèque affrontera Marie Bouzkova et le russe Vera Zvonareva.

Le tournoi Wimbledon Singles Fem. se déroule sur gazon en plein air et un total de 238 joueurs y participent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux classés directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les invités. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 11 juillet à Londres.