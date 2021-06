La joueuse de tennis Iga Swiatek se qualifie pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le à 21h00 CEST

Le joueur de tennis polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, a tenu les pronostics en s’imposant en une heure et six minutes par 6-1 et 6-1 au suédois Rebecca Peterson, numéro 60 de la WTA, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

Peterson a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que la joueuse polonaise, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, la Polonaise a réalisé 61% au premier service, une double faute et 68% des points de service ont été effectués, alors que la donnée de son adversaire est de 71% d’efficacité, 3 doubles fautes et 38% de points obtenus au service.

En huitièmes de finale, Swiatek affrontera le joueur estonien Anett Kontaveit, numéro 31 et tête de série numéro 30, samedi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et les joueurs invités.