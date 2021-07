La joueuse de tennis Iga Swiatek se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 02:45 CEST

Le polonais Iga Swiatek, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 6-3 en une heure et six minutes au joueur de tennis russe Vera Zvonareva, numéro 96 de la WTA, lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, la Polonaise a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 62% au premier service, a commis une double faute et a pris 65% des points de service. Quant à la joueuse de tennis russe, elle a réussi à casser le service une fois, a réussi un premier service à 78%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 48% de ses points de service.

Au cours des huitièmes de finale, Swiatek affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur roumain affrontera Irina-Camélia Begu et le croate Petra martic.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le championnat et ceux qui sont invités.