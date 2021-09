La joueuse de tennis Iga Swiatek s’impose en seizièmes de finale de l’US Open

09/05/2021 à 00:00 CEST

Iga Swiatek, polonais, numéro 8 de la WTA et tête de série numéro 7, remporté en deux heures et vingt-deux minutes par 6-3, 4-6 et 6-3 au joueur de tennis estonien Anett Kontaveit, numéro 28 de la WTA et tête de série numéro 28, en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en huitièmes de finale de la compétition.

Kontaveit a réussi à briser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que la joueuse polonaise l’a réussi 6 fois. De plus, Swiatek a réalisé 49% au premier service, 4 doubles fautes et 60% des points de service, tandis que son rival avait 64% du premier service et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 51% des points de service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation entre Swiatek et le Suisse Belinda Bencic, numéro 12 et tête de série numéro 11.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 234 joueurs de tennis y participent et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre à New York.