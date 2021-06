La joueuse de tennis Irene Burillo Escorihuela reste en dehors de Wimbledon

Au cours des dernières années, Qualcomm a adopté une habitude populaire que nous voyons avec certains constructeurs OEM de smartphones de mettre à jour les produits phares au second semestre. La première fois que nous avons vu cela, c’était pour le Snapdragon 855 Plus. L’année dernière, c’était le Snapdragon 865 Plus. Alors que va-t-il se […] More