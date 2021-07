La joueuse de tennis Irina-Camelia Begu se qualifie pour les seizièmes de finale à Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 10h15 CEST

Le joueur de tennis roumain Irina-Camélia Begu, numéro 79 de la WTA, remportée en deux heures et trente-neuf minutes par 7-5, 6 (7) -7 (9) et 6-3 à Petra martic, joueuse de tennis croate, numéro 30 de la WTA et tête de série numéro 26, lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse de tennis roumaine a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint une efficacité de 80% au premier service, a commis une double faute et a pris 61% des points de service. Quant à la Croate, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé un premier service à 61%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 55% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Begu affrontera le joueur polonais Iga Swiatek, numéro 9 et tête de série numéro 7.

Ce tournoi se déroule à Londres du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et les invités.